– Du står oppreist i stormen

– Arven etter deg er formidabel, sier påtroppende byutviklingsbyråd Rune Bakervik (Ap) under nøkkeloverleveringen fra sin forgjenger Anna Elisa Tryti (Ap). – Du står oppreist i stormen. Du har vist vei. Jeg er full av begeistring og beundring for deg. Tusen takk for jobben du har gjort.