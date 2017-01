– Drapsmannen burde vært sparket

Advokatfirmaet Riisa & Co mener at en drapsdømt burde vært sparket av Stiftelsen Betanien før et drap han begikk. De har gransket ansettelsen, og skriver at det kom flere klager om uanstendig adferd da han jobbet ved stiftelsens sykehjem, skriver BA.