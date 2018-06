– DNS har ikke stor nasjonal verdi

Klima- og miljødepartementet gir som del av regionreformen fylkene ansvar for kulturminner, men foreslår at Riksantikvaren beholder ansvaret for bygg av «særlig stor nasjonal verdi». På den 40 byggs lange listen, finnes verken Den Nationale Scene eller Naturhistorisk museum i Bergen, skriver BT. – Hvis jeg legger godviljen til, er det en trykkfeil. Hvis ikke, er det en skandale, sier DNS-sjef Agnete Haaland.