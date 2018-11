– Det mest ekstreme jeg har vært med på

– Det er den mest ekstreme operasjonen jeg har vært med på noensinne. Kombinasjonen av mørke, redusert sikt, høye bølger og sterk vind er den verste kombinasjonen du kan ha, sier kaptein på et av Equinor sine beredskapshelikoptre, Håkon Johan Skålsvik.

REDNINGSMANN: Håkon Johan Skålsvik var kaptein på helikopteret som reddet opp to personene som måtte hoppe i sjøen. Foto: CHC Helikopterservice

Onsdag ettermiddag fikk Hovedredningssentralen (HRS) i Sør-Norge et mayday-signal fra en seilbåt som befant seg ca. 100 kilometer utenfor Fedje.

Fire timer senere måtte de to personene om bord hoppe i sjøen, før båten forsvant i bølgene.

– Høyst dramatisk

Det var supplybåten «Stril Merkur» som var først fremme ved ulykkesstedet ved 21-tiden onsdag. Da hadde seilbåten fulgt vinden nordover i fire timer for motor.

På grunn av de høye bølgene kunne ikke fartøyet assistere de to om bord. HRS sendte ut melding til lufttrafikktjenesten, som fikk kontakt med Equinor sitt beredskapshelikopter i området.

Håkon Johan Skålsvik, som var kaptein på helikopteret, beskriver det hele som høyst dramatisk. Han måtte be de to om bord om å hoppe i sjøen.

– Det var umulig å heise folk ned på båten på grunn av de høye bølgene og den sterke vinden. Løsningen ble å heise redningsmannen ned i posisjon så nært båten vi turte å gå. Da vi følte vi hadde kontroll på situasjonen, ga vi dem beskjed om å hoppe i sjøen, sier Skålsvik.

Seilerne hadde kun kjeledress og redningsvest på seg da de hoppet.

– Dette var høydramatisk. De hadde ikke overlevingsdrakter på seg. Det var ikke et gitt utfall på denne hendelsen. Å hoppe i sjøen i slike forhold ... Heldigvis gikk det bra denne gangen, sa redningsleder Eirik Walle i HRS onsdag.

I AKSJON: Fartøyet Stril Merkur var først på stedet, men kunne ikke hjelpe de to personene i nød på grunn av de høye bølgene. Fartøyet hjalp til med å lyse for redningshelikopteret. Foto: Mourits M. Viderø / Simon Møkster Shipping AS

– Tusen ting kunne gått galt

De to personene ble heist opp av sjøen minutter senere. De var kalde og redde, men ellers fysisk uskadet. Skålsvik forteller at det er tusen ting som kunne gått galt i denne operasjonen.

– Seilbåten slo med masten og var ukontrollerbar, derfor kunne vi ikke sette folk så nære båten i fare for å skade redningsmannen.

Da personene var hentet opp i helikopteret satte Skålsvik kursen mot Flesland. Også dette ble krevende da vindkastene var svært sterke.

– Da vi kom frem ble de to personene hentet av ambulansepersonell. De ga uttrykk for at de var glad for å bli hentet, men var selvsagt medtatt etter ulykken, sier Skålsvik.

Skålsvik beskriver dem som rolige og fattet, og at det ikke var noe panikk å spore.

Båten forsvant for redningsfolkene etter at personene var hentet opp av sjøen.