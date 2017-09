Ved sykehuset i Oslo håper familien å få nytt håp om at Djabrail kan overleve etter den livstruende feilmedisineringen på Haukeland.

– Vi føler det er best om noen nye spesialister ser på det, og finner noe som kan gi oss et nytt håp, sier Aslan Emzeev, en slektning av familien.

Han har vært på sykehuset sammen med Djabrail. I dag satte han seg i bilen og satte kursen mot Oslo.

Samtidig fulgte andre familiemedlemmer seksåringens båre ut til ambulanseflyet på Flesland, før det i 13-tiden tok av mot Oslo.

– Mye frustrasjon

Overføringen til Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus har vært et sterkt ønske fra familien, som har opplevd at legene på Haukeland har gitt opp håpet om at seksåringens liv kan reddes.

Emzeev hevder sykehuset ønsket å koble seksåringen fra respiratoren. Dette kan ikke Haukeland universitetssjukehus kommentere, fordi de ikke er fritatt fra taushetsplikten.

– Det har vært veldig mye frustrasjon, og på fredag ville de koble ham fra. Men det har vært litt frem og tilbake med resultater (av prøvene sykehuset har tatt av Djabrail underveis, journ.anm.), så vi håper de på Rikshospitalet kan komme med noe som kan gi håp, sier Emzeev.

LIVSTRUENDE SKADD: Slektningen Aslan Emzeev tok dette bildet av Djabrail like før feilbehandlingen på Haukeland. – Dette er en seks år gammel gutt som var oppegående og blid, sier Emzeev. Foto: Privat

Helse Bergen: – Vi har strukket oss langt

Han og flere andre familiemedlemmer deltok søndag i et møte med tre representanter fra Haukeland. Der fremmet de det tydelige ønsket om å få Djabrail overflyttet.

Helse Bergen-direktør Eivind Hansen forteller at sykehuset har hatt flere møter med familien etter at hendelsen skjedde 22. august.

– Vi har strukket oss så langt vi kan for å imøtekomme ønskene deres, og nå var det et sterkt ønske fra de pårørende at et annet sterkt medisinsk fagmiljø skulle vurdere tilstanden til gutten, sier Hansen.

– Vi tok ønsket på alvor, og kontaktet Oslo universitetssykehus, som var positive til å ta imot gutten. Det er viktig for pårørende at alle muligheter er utprøvd, og at alle vurderinger er gjort grundig. Det forstår vi i en slik krevende situasjon, sier Helse Bergen-direktøren.

– Tragisk for foreldrene

NRK har vært i kontakt med guttens far, men foreldrene har foreløpig ikke ønsket å la seg intervjue. Emzeev påpeker at de står i en svært vanskelig situasjon.

– Situasjonen er helt forferdelig. Det er bare å se inn i øynene til foreldrene, så forstår du det. De er rystet, sier Emzeev.

I helgen fortalte han om hendelsen på Facebook, der han også la ut et bilde av Djabrail, med foreldrenes velsignelse.

– Dette er en seks år gammel gutt som var oppegående og blid, som du ser på bildet som ble tatt rett før behandlingen. Dette er en tragisk hendelse for dem, sier Emzeev.

JOBBET FOR Å BEGRENSE SKADEN: – Det var viktig for oss så raskt som mulig å redusere skadeomfanget. Vi har gjort det vi kunne, både i barneklinikkmiljøet og intensivmiljøet, for å begrense skaden, sier Helse Bergen-direktør Eivind Hansen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Sykehuset har vært imøtekommende

Slektningen, som er blitt familiens talsmann etter feilbehandlingen av Djabrail, forteller at de er fornøyde med oppfølgingen de har fått av Haukeland de siste dagene.

– Det er en veldig grusom feil som har skjedd, men de har jo beklaget seg, selvfølgelig, og ser jo den feilen de har gjort. Vi føler sykehuset prøver å gjøre det beste for oss akkurat nå, og at de har vært imøtekommende til våre ønsker, sier Emzeev.

Helse Bergen-direktør Hansen nøler ikke med å si at det er begått en alvorlig og sterkt beklagelig feil. Han sier sykehuset gjorde det de kunne da feilmedisineringen ble oppdaget.

– Det var viktig for oss så raskt som mulig å redusere skadeomfanget. Vi har gjort det vi kunne, både i barneklinikkmiljøet og intensivmiljøet, for å begrense skaden, sier Hansen.

Han sier de har konsentrert seg om å følge opp de pårørende, og også ansatte ved sykehuset. I tillegg har Helse Bergen gjennomgått rutinene for å se om noe kan gjøres for å redusere risikoen for at noe lignende kan skje igjen.

– Dette er en hendelse som ikke skulle skjedd. Da er det viktig for oss å følge opp, ikke minst de pårørende, som har den aller mest krevende situasjonen, sier Hansen.

Helsetilsynet: – Helt nødvendig å følge opp

Sykehuset meldte fra både til Helsetilsynet og politiet straks feilmedisineringen ble oppdaget.

Heidi Merete Rudi Foto: Magne Braaten/Statens helsetilsyn

– Vi tok kontakt neste morgen for å få mer informasjon. Den var av en slik karakter at det var helt nødvendig for oss å følge hendelsen opp videre, sier Heidi Merete Rudi, assisterende direktør i Statens helsetilsyn.

28. august var de på tilsyn på sykehuset. Der undersøkte de lokalene der feilmedisineringen skjedde, og intervjuet pårørende og helsepersonellet som var involvert.

– Saken er svært alvorlig. Det er en feil handling som har stort potensial for fatalt utfall, sier Rudi.

Strafferammen for helsepersonell i slike saker er fengsel i inntil tre måneder.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som skjer med helsepersonell i denne saken. Det tar Helsetilsynet seg av. De har fått tilgang til alle helsepersonell som har vært involvert, og rutinene våre, sier Helse Bergen-direktør Hansen.

Legen er sykmeldt

Legen som satte sprøyten på seksåringen, er for tiden ikke i jobb.

– Det er en krevende situasjon for alle som har vært involvert. Vedkommende lege er sykmeldt, sier Hansen.

Tilsynet jobber nå med en foreløpig rapport om hendelsen.

– Først og fremst vil vi konsentrere oss om helsehjelpen dette barnet fikk. Men vi vil også se på hvordan sykehuset hadde lagt til rette for å sikre disse prosessene, og på hvordan de nå agerer for å hindre at noe lignende kan skje i fremtiden, sier Rudi.

FLØYET TIL NYTT SYKEHUS: Mandag ble Djabrail (6) fraktet inn i ambulanseflyet på Flesland. Familiemedlemmer var til stede da båren ble trillet bort til flyet, som tok av ved 13-tiden. Foto: John Arnt Nøstdal / NRK

1765 meldinger om uønskede hendelser

Pasientombudet i Hordaland, Rune Skjælaaen, sier det familien til Djabrail nå opplever, er høyst uvanlig.

– Det er fryktelig trist når feilmedisinering får slike konsekvenser. Det er heldigvis svært sjelden slike ting skjer, sier han.

I fjor mottok Helsedirektoratet 1765 meldinger om hendelser som medførte betydelig skade eller dødsfall for pasienter, viser rapporten for Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Oppdaterte tall NRK har fått fra Norsk pasientskadeerstatning mandag, viser at det fra 2007 og til og med 2016 ble gitt erstatning i 1009 saker der pasienter har mistet livet som følge av svikt i behandling eller diagnostikk i helsetjenesten.

Skjælaaen påpeker at pårørende i situasjoner som Djabrails på Haukeland vil få god informasjon om erstatningsordninger.

– Men alle som hører om denne saken vil vel si: «Hvordan kan noe sånt skje? Er det ikke systemer som er så sikre at den typen feil ikke kan gjøres?», sier pasientombudet.

– Helsen til Djabrail er viktigst

Nå håper familien til Djabrail at feilen kan rettes opp på Rikshospitalet, som grunnet taushetsplikten ikke vil kommentere saken.

– Vi håper jo at rettferdigheten vil seire, og har tro på at Helsetilsynet vil finne feilene som ble gjort. Men det viktigste for familien i dag er helsen til Djabrail. Det er prioritering nummer én. Alt kommer etter det, sier Aslan Emzeev.