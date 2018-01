– Dårlegare, men ikkje uforsvarleg

– Me har ikkje fått varsel om at tenestene er blitt uforsvarlege etter omorganiseringa og kutta, men tilsette fortel at kvaliteten på tenestene er blitt dårlegare. Me er bekymra, svarte Renathe Remes Øen under helse- og omsorgskomiteen si høyring.