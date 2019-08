– Bryggen-traséen er uakseptabel

Riksantikvaren kan komme til å sette en endelig stopper for bybane-trasé over Bryggen, skriver BT. I en kommentar til Bergen kommune skriver Riksadvokaten at traséen er i «uakseptabel konflikt» med kulturminner, også på grunn av vesentlig økt trafikk i Øvregaten og forbi Mariakirken.