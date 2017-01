– Brækhus slår hardere enn noensinne

– Det er liten tvil om at Cecilia er mye tøffere nå enn da vi møttes. Hun er blitt bedre og, ikke minst, sterkere, for jeg kjenner det virkelig når hun treffer meg. Det er ingen god følelse, sier Chris Namus til NTB.

Den uruguayanske jenta møtte "First Lady" 27. februar i fjor og tapte klart på poeng. Nå er hun hentet inn som sparringspartner før Brækhus skal ut i en skikkelig "svenskekamp" 28. januar.

En annen tidligere motstander som også er på plass i Oslo er Ivana Habazin som Brækhus slo på poeng i september i 2014. Da sikret den norske boksedronningen seg også VM-tittelen til International Boxing Federation (IBF) i weltervekt og samlet alle titlene på sin hånd.

– Cecilia er i virkelig god form. Det hersker det ingen tvil om. Hun er mye bedre enn tidligere og har tatt noen skritt i riktig retning. Hun har hatt en enorm utvikling, mener Habazin.

På øverste hylle

Før møtet med Klara Svensson om tre uker har Brækhus, verdens beste kvinnelige bokser uansett vektklasse, valgt sparringspartnere fra øverste hylle. To av hennes fire siste motstandere, Namus og Habazin, er på plass. Det er også Marija Stovanovic og tyskeren Steffan Weiss.

Det er også muligheter for at hun fyller på med nye sparringspartnere i neste uke, for målet er hele tiden å ha fire-fem tilgjengelige treningspartnere på plass.

– Tror du Svensson har noen mulighet til å slå Brækhus?

– Etter det jeg har sett, er jeg ikke i tvil om at Cecilia er en mye bedre bokser enn Svensson. Det er min klare mening, sier Namus.

FØR DE MØTTES TIL VM-KAMP: Cecilia Brækhus og Chris Namus. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg tror nok Cecilia kommer til å vinne, men Svensson er i god form også, så hun får ikke noe gratis. Likevel mener jeg nok at sjansen for norsk seier er 60-40, sier Habazin.

Håper på omkamp

Både uruguayanske Namus og Habazin har egne karrierer å ta vare på, og særlig den kroatiske jenta har ambisjoner.

– Skulle seieren gå til Brækhus, vil det også glede meg, for målet mitt er en ny kamp mot henne. Jeg håper hun gir meg en sjanse til. Det er det største ønsket jeg har for framtiden. Nå er jeg helt frisk og mye bedre enn tidligere etter å ha gått gjennom flere operasjoner. Jeg er en annen bokser nå enn jeg var da jeg møtte Brækhus sist.

– Jeg synes virkelig jeg fortjener sjansen til en omkamp, for jeg er den eneste bokseren hun har møtt som satte en tittel på spill, understreker Habazin overfor NTB.