– Bortført av maskerte menn – politiet droppet å sjekke tips og gjøre avhør

Politiledelsen i Bergen har fått nok et varsel på sitt bord. En etterforsker ved politihuset hevder etterforskningen i en alvorlig voldssak har vært for dårlig.

Ifølge etterforskeren skal tips ha blitt liggende urørt i månedsvis og sentrale personer ble aldri avhørt, skriver BT.

Varselet gjelder saken hvor forretningsmannen Reidar Osen skal ha blitt overfalt og mishandlet av tre maskerte menn som krevde ham for penger i desember 2015.

SPORENE: Opplysningene politiet innledningsvis hadde å gå etter i bortføringssaken.

– Fikk pistol mot halsen

Osen skal ha blitt overfalt da han satte seg inn i bilen sin like ved Bergen Katedralskole. Selv har Osen forklart at han fikk en pistol presset mot halsen og dyttet inn i munnen. Han skal ha blitt bundet på hender og føtter og fått en plastpose over hodet.

De neste to timene ble han ifølge sin egen forklaring slått, sparket og truet på livet. Osen skal ha blitt ranet for et større pengebeløp, og fått ødelagt mobiltelefonen, som ble kastet ut bilvinduet.

Osen ble funnet hardt skadet ved et boligområde på Bønes. De tre mennene hadde forlatt ham der, etter først å ha fraktet ham ut til et øde område i Hausdalen.

I fjor høst fikk Osen beskjed om at saken ville bli henlagt.

– Overfallet på Reidar Osen var rystende og så tett opp til drap man nesten kan komme. Mitt inntrykk er at saken ikke er blitt prioritert slik den skulle. Det er blant annet sentrale personer som ikke er avhørt, sier Per Magne Kristiansen, Osens bistandsadvokat, til BT.

FANT SKO: I slutten av desember 2015 fant politiet denne skoen, som de mente tilhørte Reidar Osen, i Hausdalen. Foto: Lasse Wallace / NRK

– Konkrete spor ble liggende

Politimannen som har varslet mener sentrale etterforskningsskritt ikke ble fulgt opp og at konkrete spor ble liggende.

I varselet skriver han også, ifølge BT, at kun én til to personer jobbet aktivt med saken, selv om grove voldssaker skal ha høy prioritet, at han fikk kjeft for å jobbe videre med saken, og at han ble avvist da han ville orientere statsadvokaten om status.

I februar i fjor ble en rumensk mann pågrepet og siktet i saken, men han ble senere sluppet fri.

– Jeg kan bekrefte at vi i slutten av forrige uke mottok et varsel fra en av våre etterforskere angående politidistriktets etterforskning av overfallet på Reidar Osen. Detaljer om innholdet i varselet skal behandles fortrolig, og jeg kan derfor ikke si noe utdypende om det, sier politimester Kaare Songstad til BT.

De siste årene har politidistriktet hatt flere varslersaker, senest i fjor da en ansatt slo alarm om at narkotikakriminalitet angivelig ble nedprioritert.

