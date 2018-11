– Besetningen er sterkt preget

Åtte av et mannskap på 137 personer på KNM «Helge Ingstad» fikk lettere skader etter kollisjonen med et tankskip i Øygarden. – Besetningen er naturlig nok preget av det som har skjedd. De får nå støtte fra Sjøforsvarets støttelag, som blant annet består av leger og psykologer, sa kontreadmiral Nils-Andreas Stensønes under Sjøforsvarets pressekonferanse på Haakonsvern.