Folkehelseinstituttet skal intervjua dei som vart først sjuke

ASKØY (NRK): Kommunen vedgår at dei ikkje har kontroll på årsaka til epidemien. To ekspertar på sjukdomsspreiing er no på plass på Askøy for å hjelpa kommunen med å kartlegga kvifor tusenvis av innbyggjarar har blitt sjuke dei siste dagane.