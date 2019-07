– Andre bilistar varsla

Det var bilføraren som sjølv melde inn brannen på Nygårdsbroen i Bergen. – Han blei av andre bilistar gjort merksam på at noko var gale. Då han stansa, såg han at det kom røyk frå under bilen, seier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen. Brannvesenet undersøker no ein diesellekkasje frå under bilen.