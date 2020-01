– Alvorleg svikt ved Haukeland

Også Haukeland sjukehus bryt lova når det gjeld praksisen med utlokalisering av pasientar, kjem det fram i eit tilsyn gjort av Fylkesmannen i Vestland. I november fekk Helse Fonna ein likelydande peikefinger. Utlokaliserte pasientar er innlagde som er flytta til sengepostar ved andre avdelingar enn der dei naturleg høyrer heim, som regel grunna plassmangel. Praksisen inneber ein auka risiko for pasientane, særleg med tanke på tilgang til kvalifisert personell. – Helse Bergen har etablert rutinar for dette, men dei passar ikkje godt nok på at tiltaka fungerer og at dei er tilstrekkelege. Dette er ein alvorleg svikt i styringa av helseføretaket, seier Anne Grete Robøle ved Fylkesmannen i Vestland til BT, som første omtalte tilsynsrapporten.