– 713 nye hurtigladere er ikke nok

Norge fikk i fjor 713 nye hurtigladere for elbil. Viken er nå klart best med 586. Hordaland lå før på topp. Nye Vestland har 418, Oslo 118, Bergen 75. Norsk elbilforening mener det trengs 1000 hurtigladere årlig for å holde tritt med elbilsalget og unngå økte ladekøer.