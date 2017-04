Fortvilte huseiere fikk onsdag kveld høre fagfolkenes begrunnelse for å velge det sørlige traséalternativet mellom Bergen sentrum og Haukeland universitetssjukehus.

– Hjemmet vårt må rives, sier Hans Ebbing oppgitt til NRK.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har vurdert å bruke den allerede eksisterende jernbanetunnelen til Kronstad. Men jeg har håp om at politikerne som skal bestemme dette er mer lydhøre.

Etter nye undersøkelser av grunnforhold, vurdering av konsekvenser og innspill som har kommet inn i perioden traséforslagene har ligget ute til høring, er fagfolkene tydelige i sin anbefaling.

– Dette er det beste alternativet, sier prosjektleder i Bybanen, Solveig Mathiesen.

Hun og flere andre fagfolk fortalte beboerne at mange bygg må rives for å få plass til det sørlige alternativet for Bybanen.

– Jeg skjønner at de er frustrert og fortvilet, sier Mathiesen.

PROSJEKTLEDEREN: Solveig Mathiesen er prosjektleder for Bybanen til Fyllingsdalen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

12 familier mister leiligheten eller huset sitt dersom politikerne følger fagfolkenes råd. Hordaland fylkeskommune har allerede kjøpt noen av disse boligene.

Mange hager og friområder blir også berørt. Det samme gjelder flere næringsbygg. Parsellhagen i området forsvinner midlertidig, men kommer på plass igjen når Bybanen er bygget.

Det nordre alternativet, gjennom Årstadgeilen, velges bort på grunn av større tekniske utfordringer. Blant annet vanskeligere grunnforhold.

VIDEO: Slik blir den ti kilometer lange turen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen.

– Vi kunne skålt i sjampanje

– Huset vårt blir liggende 1–2 meter fra anleggsområdet, forteller Astrid Sirnes.

Hun bor i et av de eldste husene i Fløenbakken og lurer på om huset tåler anleggsarbeidet. Også hun savner gode nyheter om alternativet som mange beboere har ivret for.

FORTVILTE HUSEIERE: Gunn Anita Gjøen (til høyre) mister huset sitt. Hun og Astrid Sirnes (i midten) var to av mange engasjerte og provoserte huseiere på kommunens informasjonsmøte. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Det er tragisk at de ikke ser mulighetene i den eksisterende Kronstadtunnelen. Hadde de valgt den hadde alle vært fornøyde. Vi kunne alle skålt i sjampanje, sier Sirnes.

STILTE SPØRSMÅL: Mange kritiske naboer fra Fløen deltok på møtet og stilte svært mange kritiske spørsmål til fagfolkene. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fagfolkene kunne ikke svare på alle spørsmålene de fikk i møtet. Derfor blir naboene i Fløenbakken kalt inn til et nytt informasjonsmøte i mai.