9,7 mill. til klimatiltak

27 ulike tiltak for klimaet i Hordaland har fått penger fra Miljødirektoratet sine Klimasats-midler. Til sammen deles det ut 9,7 millioner kroner til ulike tiltak, som for eksempel elbil-ladestasjoner på Osterøy, elsykler for ansatte i Os kommune og til å redusere matsvinn i Voss kommune. Mest penger får Bergen kommune med 1,5 millioner kroner til såkalte mobilpunkter. Se hele listen her.