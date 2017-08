900.000 fisk må slaktes

Bremnes Seashore har etter prøvetaking 5. august fått påvist infeksiøs lakseanemi i anlegget i Gissøysundet vest for Bømlo, skriver ilaks.no. Oppdrettsselskapet har ifølge ilaks.no satt i verk umiddelbare tiltak for å forebygge spredning, men 900.000 fisk med en snittvekt på 2,1 kilo må slaktes. – Vi forventer å få et snarlig vedtak om utslakting, sier daglig leder Einar Eide.