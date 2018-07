7500 turer på nye bysykler

Bergensere og turister har syklet 7500 turer med kommunens nye bysykler, siden tilbudet ble gjenåpnet for to uker siden. – Over all forventning, sier vikarierende byrådsleder Dag Inge Ulstein. Målet er 200.000 turer i 2018. Grunnet rot i anbudsprosessen ble både oppstarten forsinket, og antall sykler i begynnelsen få. Over sommeren dobles dagens sykkelantall til 400.