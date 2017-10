75-åring tatt for stort hasjbeslag

En mann på 68 år og en kvinne på 75 år ble 5. september tatt for et stort hasjbeslag ved grensekontrollen i Bergen. Beslaget skjedde da danskebåten kom i land, skriver BT. De to nederlenderne ble tatt med over 100 kilo hasj, som er rekordstort i Bergen.