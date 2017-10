71-åring døde i varetekt

Den nederlandske kvinnen som i september ble stoppet med hundre kilo hasj på danskebåten er nå død. Det skriver BT. 71-åringen hadde en uhelbredelig sykdom, og politiet forsøkte å tilrettelegge for at hun kunne returnere til Nederland, men dette lot seg ikke gjøre på grunn av manglende helseforsikring. Kvinnen og hennes samboer på 68 år stod for det største narkotikabeslaget gjort i Bergen noensinne.