700.000 besøkende under sykkel-VM, men butikkene tapte stort

I etterkant av sykkel-VM har Bergen kommune bedt konsulentselskapet Menon Economics om å utføre en såkalt ringvirkningsanalyse. Fredag formiddag ble resultatene presentert.

Blant de mer oppsiktsvekkende funnene i rapporten er ringvirkningene arrangementet hadde for handelsstanden i Bergen sentrum. Butikkene rapporterer om halvert omsetning, tilsvarende 30 millioner kroner i de åtte dagene sykkel-VM varte.

TOMME GATER: De sentrumsnære butikkene ble skadelidende under sykkel-VM, ifølge en ny rapport. Foto: Mette Anthun

Økt omsetning ved kjøpesentrene

Selv om sentrumshandelen gikk trått, viser to av kjøpesentrene til økt omsetning. Bergen Storsenter og Sartor Storsenter opplevde en omsetningsøkning på rundt 20 millioner.

Ifølge rapporten kan de negative effektene ha blitt dempet av at kunder har gjort innkjøpene senere, med andre ord at kundenes totalforbruk ikke er blitt redusert.

– Basert på de undersøkelsene vi har gjort, har vi ingen grunn til å tro at konsumet har blitt mindre i denne perioden. Vår teori er derfor at kjøpene har blitt gjort etter sykkel-VM var ferdig, eller at folk har dratt ut av sentrum for å gjøre innkjøpene sine, sier fungerende partner i Menon Economics, Erik W. Jacobsen.

ØKT OMSETNING: Handelsstanden i sentrum opplevde en nedgang, mens Bergen Storsenter og Sartor Storsenter økte omsetningen med 20 millioner. Foto: KJELL JØRAN HANSEN / NRK

Negativ ringvirkning

I etterkant av sykkel-VM har mye handlet om underskuddet til arrangørselskapet Bergen 2017 AS. I rapporten blir faktorer som svak norsk krone, økte sikkerhetskrav og sviktende sponsor- og publikumsinntekter trukket frem.

Også byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) trekker frem det økonomiske rotet og konsekvensene det har hatt for lokale kreditorer, som en av de negative sidene ved sykkel-VM.

– Det er kanskje en av konsekvensene som gjør meg aller mest trist, sier Schjelderup.

Rapporten trekker frem de betydelige offentlige og private midlene som ble lagt beslag på, som kunne kommet andre samfunnsnyttige formål til gode.

Nådde 520 millioner TV-seere

De offisielle besøkstallene for arrangementet er 700.000. Basert på teledata fra Telenor som målte antall mobiltelefoner i sentrum, varierte antallet fra like under 140.000 på dag to av arrangementet, mens 220.000 overvar mennenes ritt på den avsluttende søndagen.

De samme tallene fra Telenor viser at det var en overvekt av nederlendere, tyskere og belgiere blant de utenlandske tilreisende.

I tillegg nådde TV-sendingene 520 millioner seere. Ifølge Sponsor Insight hadde sykkel-VM en rekkevidde på 521,4 millioner seere og oppnådde 4183 nyhetsoppslag.

Andre funn i rapporten:

Rapporten trekker også frem helsegevinsten ved at flere har blitt motivert til å sykle.

Sykkel-VM resulterte i at Bergensregionen hadde rundt 40.000 gjestedøgn utover det normale i september, og reiselivskonsumet i Bergensregionen økte med rundt 73 millioner kroner.

I den første versjonen av denne saken ble det slått fast at 520 millioner så TV-sendingene fra sykkel-VM. Det presiseres at TV-sendingene hadde en rekkevidde på 520 millioner seere, men rapporten slår ikke fast hvor mange som faktisk så sendingene.