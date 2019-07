70.000 innsamlet til Mental Helse

Pårørende etter Siri Helen Johannessen (66) og Per Arne Ormehaug (67), som ble funnet drept hjemme på Sotra 27. juni, har startet innsamlingsaksjon til Mental Helse, skriver BT. Sønnen (40) som har erkjent drapene hadde lenge slitt med psykiske problemer, og var i kontakt med helsevesenet senest få dager tidligere. Bistandsadvokat Beate Hamre sier til BT at familien mener dødsfallet skyldes 40-åringens psykiske helsetilstand. Så langt er over 70.000 kroner samlet inn.