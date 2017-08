60 % auke i cruise-passasjerar

På eit år har Eidfjord sett ein auke i talet på cruisepassasjerar på over 60 prosent, skriv Hardanger Folkeblad. – Me ser ut til å nå 111 000 passasjerar i år. I fjor var talet 67 000. Det gjer oss til den cruisehamna i landet med størst auke i passasjerar, seier Helge Møller i Cruise Destination Hardangerfjord. 111 000 passasjerar vil gjera Eidfjord til nummer ti på lista over dei travlaste cruisehamnene i Noreg. Bergen toppar lista.