595.000 så Grieg-sendingen

Seertallene for «Grieg - minutt for minutt» viser at 595.000 var innom sendingen i løpet av fredag og lørdag. Inkludert reprisene søndag så 672.000 verdens lengste Grieg-konsert. Mest sett var den siste delen fra Opus 74 lørdag kveld.