57 av 280 sjåførar tok få pausar

Kvar femte turistbussjåfør kvilte for lite, viser vegvesenets todagarskontroll på Vestlandet. Andre resultat: 32 politimeldingar, 11 tekniske manglar, 15 utan gyldig førarrett, 37 bruksforbod, 11 gebyr. Mistankar om svart økonomi og sosial dumping skal undersøkast. Vegdirektoratet meiner dei som bestiller transporten har ansvar for at ulike regelbrot aukar.