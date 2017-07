51-åring løslatt fra varetekt

En av de tre mennene som er siktet i forbindelse med et dødsfall i Stølegaten i Bergen torsdag i forrige uke, ble lørdag løslatt fra varetekt. Det bekrefter politiadvokat Eli Valheim overfor NRK. Valheim forteller at nye opplysninger i saken gjorde at mannen ble løslatt.