5000 marsjerte mot vindkraftutbygging

Aller flest marsjerte i Hordaland, der om lag 1100 menneske viste si meining ved å gå søndagstur.

Rundt 1000 marsjerte i Rogaland, 250 i både Trøndelag og i Telemark, og 50-100 i dei øvrige arrangementa.

Det opplyser kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad i Den Norske Turistforening til NRK søndag klokka 16.

PROTEST I FJELLSKO: På Fløyen i Bergen marsjerte nesten 350 menneske mot vindkraftutbygging på land. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Søndagstur med meining

Engasjementet blant nordmenn har vakse sterkt etter at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1. april offentleggjorde sitt forslag til kart over dei områda som er mest eigna for vindkraftutbygging på land.

– Motstanden mot vindkraft er aukande og stadig fleire får auga opp for kva som blir ofte unødvendig på vegen mot det grøne skiftet, seier styreleiar Per Hanasand i Den Norske Turistforening (DNT).

– Vi er ikkje nøydde til å velja mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskot, dei 86 vindkraftanlegga som allereie har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vasskraftverk har vi faktisk krafta vi treng for å elektrifisera Noreg utan å ofra urørt natur, meiner Hanasand.

TREDOBLING: Turbinane i Fitjar er 90 meter høge. I mange fjell- og kystområde i landet er det no planlagd anlegg med opptil 250 meter høge vindturbinar. Foto: Siri Løken / NRK

– Ikkje ver naive

I Fitjar gjekk omlag 80 personar tur til Morkavatnet. Denne kommunen har allereie eit vindkraftanlegg med 55 vindturbinar, men den tyske eigaren Aquila planlegg utviding.

– Tysk investeringskapital gret ingen tårer for øydelagt natur på Stord, sa Birger Taranger i Fitjar-Stord Turlag i sin appell.

Han viste til at folk på Frøya i Trøndelag sin direkte aksjon ikkje klarte å stoppa gravemaskinane der.

– No er dei og kommunestyret overkøyrde av fylkesmannen, og Trønderenergi kan setja i gong. Me har ei svært god sak, men dette viser at me ikkje må vera naive. Me må vera budde på kamp, sa Taranger.

NEI TIL MEIR: – Vindkraftmotstandarane tapte på Frøya. Me må ikkje vera naive men vera budde på kamp mot utvidingsplanar, sa Birger Taranger i Fitjar-Stord Turlag i sin appell. Foto: Harald Onarheim

Kampen held fram

I Masfjorden gjekk rundt 400 personar frå Stordalen skisenter til Perstova. Deretter var det politisk møte med ordførarar, fylkes- og rikspolitikarar på Stordalen Fjellstove.

Både BKK og Norsk Vind Energi AS planlegg stor vindkraftutbygging i høvesvis Masfjordfjella og Stølsheimen. Etter sterk motstand konkluderte NVE tidlegare i år at Stølsheimen og det meste av Masfjordfjella ikkje er blant dei mest eigna områda for utbygging.

Men utbyggjarane har ikkje gitt opp, og engasjementet er framleis stort mot desse planane, både lokalt og nasjonalt. Eit samrøystes kommunestyremøte i Masfjorden kjem truleg til å krevja at deira fjellområde blir tatt ut av den nasjonale rammeplanen for vindkraft.

NÆR FOLGEFONNA: Om lag 200 menneske marsjerte til støtte for urørt natur i Kvinnherad. Foto: Nils Gausvik

Høgreordførar: – No er det nok

Også i Kvinnherad er det brei semje i det politiske miljøet om å seia nei til vindkraft. Men NVE meiner at store delar av kommunen er eigna for vindkraftutbygging, mellom anna område tett opptil Folgefonna nasjonalpark.

– Kvinnherad har gitt frå seg nok natur til fornybar energi. No er det nok, sa ordførar Peder Sjo Slettebø (H) i sin appell.

Opp mot 200 menneske gjekk støttemarsjen frå Husnes sentrum og om lag 150 vart med opp til Breimstølen.

– Dei 25 sprekaste gjekk så vidare til Mjelkhaug, seier turleiar Mari Teigen Varanes.