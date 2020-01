4000 har gitt til brannråka familie

Det er torsdag klokka 10.40 samla inn 933.000 kroner frå 4035 gjevarar etter dødsbrannen i Bergen laurdag. Elevar i Ytrebygda starta tysdag ettermiddag Spleis-aksjonen for å hjelpa ein far og to søner etter at mora og tre døtre mista livet i husbrannen.