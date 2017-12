40 utviklingshemmede slipper kø

Byrådet i Bergen bruker 4,5 millioner kroner mer enn planlagt i 2018-budsjettet på dagsenterplasser for utviklingshemmede. Dermed slipper 40 personer å stå på venteliste. – Vi ønsker at utviklingshemmede skal ha et meningfullt hverdagstilbud, sier helse- og omsorgsbyråd Rebekka Ljosland (KrF, bildet). – Det har blitt veldig lange dager for dem som har vært uten tilbudet, så dette er svært gledelig, sier helsekomiteleder Mikkel Grüner (SV).