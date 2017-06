Vestlandsrevyen 19. juni

I Vestlandsrevyen måndag kan du sjå meir om m.a. dette: Mann sikta for konedrap i Åsana, regn skapar problem for bønder og Brann er klare for i innta både Europa og eliteserie-toppen. I tillegg kan du vera med på ei nostalgisk togreise. Programleiar er Jan Børge Leirvik.