36-åring tilstår asylbrann i Lindås

To år etter brannen i et kommende asylmottak i Lindås i Hordaland, innrømmer en 36-åring fra Polen at han står bak brannen. Under ankesaken tilsto han, ifølge BA, å ha vært alene om brannen. Politiet mener mannen og hans bror var sammen om brannen.