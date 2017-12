350 utan straum i Austrheim

På grunn av is på høgspentlinje er nærare 350 husstandar utan straum i Austrheim. BKK ventar at rundt 300 av desse vil få straumen attende klokka 19 måndag kveld. For abonnentar på Krossøy og Kårøy trengst større ein større reparasjon før dei får straumen att.