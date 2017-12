35-åring innrømmer bussangrep

Ein 35 år gamal mann som er tiltalt for å ha angripe fleire buss- og taxisjåførar erkjente fleire av forholda han er tiltalt for, då rettssaka mot han starta i Bergen tingrett i dag, skriv BT. Mannen vart arrester i august, etter at ein taxisjåfør skal ha blitt angripen av to personar på Kokstad. Mannen erkjente straffskuld på dette punktet, samt for å ha slått ein bussjåfør på Lagunen i mars i fjor og ein annan bussjåfør på Krokeide i oktober. 35-åringen er også tiltalt for fleire tjuveri.