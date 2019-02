Bolsjunov kritisk til Røthe og Sundby: Beskylder dem for dårlig sportsånd

SEEFELD (NRK) Aleksandr Bolsjunov likte dårlig at verken Sjur Røthe eller Martin Johnsrud Sundby gjorde noe som helst av drajobben under tremila med skibytte lørdag. Han beskyldte dem rett og slett for dårlig sportsånd.