34 vil bli HR-direktør

17 menn og 22 kvinner søkte på stillinga som HR-direktør i Vestland fylkeskommune, etter at stillinga vart lyst ut for andre gong. Av desse har fem trekt søknaden. Hovudtyngda av søkjarane kjem frå Hordaland. Berre to er frå Sogn og Fjordane.