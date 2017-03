34 branner på fire år i sårbare områder i Bergen

«Frimerkehuset» i Østre Skostredet 3 i Bergen ble natt til tirsdag totalskadd i brann. Huset vil med all sannsynlighet rives, etter å ha stått der siden 1707.

Trehusbebyggelsen i de såkalte brannsmitteområdene i Bergen kjennetegnes av smale gater og dårlig fremkommelighet mellom tett bebyggelse.

Siden 2013 har det vært 34 branner og 52 branntilløp i disse områdene.

Dette er de syv brannene som har preget bybildet mest:

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

12. april 2013: Tre branner i sentrum

Aprilkvelden for fire år siden kunne endt fatalt da brannvesenet måtte rykke ut til tre branner omtrent samtidig.

I Brendenbecksmauet, ved Lepramuseet og i Lille Øvregate kjempet 70 mannskaper fra brannvesenet mot flammene.

Brannen ble betegnet som det nærmeste man kan komme en bybrann. Ingen ble skadet. En kvinne innrømmet å ha tent på.

TRE BRANNER: Det brant på tre steder, et av dem her ved Lille Øvregaten midt i Bergen sentrum. Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

21. mai 2015: Brann i Nedre Hamburgersmau

Seks personer ble skadet da et hus stod i full fyr i Nedre Hamburgersmau.

En beboer hoppet fra taket i bare undertøyet, og ble skadet i landingen på en container.

Brannvesenet mottok en massiv hyllest for sin innsats.

HAMBURGERSMAUET: Tobias Pran Schmidt (25) sto og filmet brannen i Nedre Hamburgersmau da han oppdaget denne mannen på taket. Mannen er barbeint og kun iført undertøy. Forbipasserende kjørte frem en søppelcontainer som mannen kunne hoppe ned på. Foto: Tobias Pran Schmidt

26. mai 2015: Brann på Torget

En svært beruset kvinne sovnet fra matlaging om natten, og ble dømt for å ha startet brannen uaktsomt.

Brannmannskaper fra fem stasjoner rykket ut, og det var lenge fare for spredning. 70 personer ble evakuert.

Kvinnen ble selv alvorlig skadet, mens en mann ble lettere skadet.

STORBRANN: 70 personer ble evakuert under storbrannen på Torget i Bergen sentrum i mai 2015. Foto: Jon Bolstad / NRK

30. juli 2015: Brann i Kong Oscars gate

En 17-åring ble lettere skadet etter en kraftig brann i Kong Oscars gate. Dette ble den tredje brannen i omtrent samme område på drøye to måneder i 2015.

Nærmere 50 personer ble evakuert i det som ble kalt den verste storbrannen det året.

Politiet sa i ettertid at de trodde sigarettsneiper i en plastboks var årsaken.

Det brenner i trehusbebyggelsen i Bergen sentrum i starten av Kong Oscars ved Kjøttbasaren og Bryggen gate torsdag morgen. Foto: Isolde Rongevær de Jonge

22. november 2015: Brann i Vaskerelven

Tre personer ble reddet gjennom vinduet da to hus sto i brann i Vaskerelven 32 og Rummelhoffsmauet 3, en novembermorgen i 2015. Da brannvesenet kom frem stod flammene ut av vinduet.

– Vi måtte bare ta på oss det som lå fremme og komme oss ut i full fart, fortalte Cristina Haatuft Bisevac, som bodde i nabohuset.

En 29-åring ble i februar dømt til syv års fengsel for brannen. Han har hele tiden nektet for at han sto bak brannen, og anket til lagmannsretten. De opprettholdt fengselsstraffen og mer en tredoblet erstatningssummen til 15,1 millioner kroner.

VASKERELVEN: Fra et vindu i toppen av denne bygningen ble tre personer reddet ut ved hjelp av lift. De kom seg ikke ut selv på grunn av den voldsomme brannen. Foto: Jon Bolstad / NRK

Brannsmitteområdene

Bergens gamle trehusbebyggelse er delt inn i tolv forskjellige områder. Brannsmitteområdene er en viktig faktor for hvor brannvesenet i Bergen har valgt å plassere brannstasjoner og utstyr.

– Det brenner ikke mer i trehusbebyggelsen, men vi tenker på det verste som kan skje – på kvartalsbranner og bybranner, sier informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade.

36 bybranner i Bergen Ekspandér faktaboks 1170: Den første kjente store bybrannen inntreffer på Bryggen.

Den første kjente store bybrannen inntreffer på Bryggen. 1198: Baglerne brenner ned hele Bryggesiden som hevn etter et mislykket forsøk på å ta Sverresborg fra Birkebeinerne.

Baglerne brenner ned hele Bryggesiden som hevn etter et mislykket forsøk på å ta Sverresborg fra Birkebeinerne. 1248: Storbrann som rammer Bergenhus, Sverresborg, Bryggen, Vågsbunnen og 11 kirker.

Storbrann som rammer Bergenhus, Sverresborg, Bryggen, Vågsbunnen og 11 kirker. 1332: Ny storbrann på Bryggen.

Ny storbrann på Bryggen. 1393: Tyske sjørøvere (Vitalinerne) plyndrer byen og setter fyr på engelskmennenes handelsgårder i Vågsbunnen, og 23 av engelskmennenes hus brenner ned.

Tyske sjørøvere (Vitalinerne) plyndrer byen og setter fyr på engelskmennenes handelsgårder i Vågsbunnen, og 23 av engelskmennenes hus brenner ned. 1413: Byen rammes av en ny storbrann langs Øvregaten som blant annet ødelegger 14 kirker.

Byen rammes av en ny storbrann langs Øvregaten som blant annet ødelegger 14 kirker. 1429: Vitalinerne setter fyr på kongsgården og bispegården etter å ha beseiret Norges siste leidangsflåte og plyndret byen.

Vitalinerne setter fyr på kongsgården og bispegården etter å ha beseiret Norges siste leidangsflåte og plyndret byen. 1455: Hanseatene i byen stormer og brenner ned Munkeliv kloster og dreper både høvedsmann og biskop.

Hanseatene i byen stormer og brenner ned Munkeliv kloster og dreper både høvedsmann og biskop. 1476: En brann som la Bryggen i aske. Den startet hos en full kjøpmann i gården Vetrliden.

En brann som la Bryggen i aske. Den startet hos en full kjøpmann i gården Vetrliden. 1489: Hele området mellom Skostredet i Vågsbunnen og Munkeliv kloster på Strandsiden rammes av en storbrann.

Hele området mellom Skostredet i Vågsbunnen og Munkeliv kloster på Strandsiden rammes av en storbrann. 1527: Flere av de nordligste handelsgårdene på Bryggen brenner ned. Nok en gang var det berusede personer, denne gangen i Gullskoggården.

Flere av de nordligste handelsgårdene på Bryggen brenner ned. Nok en gang var det berusede personer, denne gangen i Gullskoggården. 1561: Hele området mellom Rådstuen og Murallmenningen brenner ned, blant annet 86 gårder og handelshus i Strandgaten. Brannen oppstod etter at en jente skulle varme seg mat.

Hele området mellom Rådstuen og Murallmenningen brenner ned, blant annet 86 gårder og handelshus i Strandgaten. Brannen oppstod etter at en jente skulle varme seg mat. 1582: Vågsbunnen og Strandsiden brant. Det var en ung og beruset prest som hadde kastet et brennende lys etter tjenestepiken sin.

Vågsbunnen og Strandsiden brant. Det var en ung og beruset prest som hadde kastet et brennende lys etter tjenestepiken sin. 1589: Storbrann i området mellom Murallmenningen og Erkebispegården ved Nykirkeallmenningen på Strandsiden. Vågen var frosset, så folk kunne sette sine verdisaker ut på isen.

Storbrann i området mellom Murallmenningen og Erkebispegården ved Nykirkeallmenningen på Strandsiden. Vågen var frosset, så folk kunne sette sine verdisaker ut på isen. 1623: Storbrann langs hele Strandsiden og i Vågsbunnen, fra Nordnes til Bergen domkirke i Vågsbunnen. Tyskerne på Bryggen tok inn mange husløse etter brannen.

Storbrann langs hele Strandsiden og i Vågsbunnen, fra Nordnes til Bergen domkirke i Vågsbunnen. Tyskerne på Bryggen tok inn mange husløse etter brannen. 1640: Storbrann rammer hele området mellom Murallmenningen og Vetrlidsallmenningen og sørover til St. Jørgen hospital i Marken, etter at to gutter drev med pistolskyting.

Storbrann rammer hele området mellom Murallmenningen og Vetrlidsallmenningen og sørover til St. Jørgen hospital i Marken, etter at to gutter drev med pistolskyting. 1660: Området mellom Murallmenningen og Nykirkeallmenningen på Strandsiden helt opp til Klosteret herjes av storbrann.

Området mellom Murallmenningen og Nykirkeallmenningen på Strandsiden helt opp til Klosteret herjes av storbrann. 1675: 104 bygninger brenner ned i Øvregaten.

104 bygninger brenner ned i Øvregaten. 1686: Storbrann på Strandsiden som ødelegger 231 bygårder og 218 sjøboder mellom Murallmenningen og Nykirkeallmenningen. Et gjenglemt lys forårsaket brannen.

Storbrann på Strandsiden som ødelegger 231 bygårder og 218 sjøboder mellom Murallmenningen og Nykirkeallmenningen. Et gjenglemt lys forårsaket brannen. 1702: Den aller største bybrannen i Bergens historie legger 7/8 av byen i aske. Brannen startet 19. mai 1702 i nærheten av Manufakturhuset ved Lille Lungegårdsvannet og kom ut av kontroll. Den spredte seg i retning av Vågen og ødela bebyggelsen helt ut til Holbergsallmenningen på Strandsiden og til Mariakirken på østsiden av Vågen, og sørover i Marken. Ilden brant i 12–13 timer. I etterkant ble det innført nye reguleringsplaner med krav om at alle hus langs allmenninger og hovedgater skulle bygges i mur.

Den aller største bybrannen i Bergens historie legger 7/8 av byen i aske. Brannen startet 19. mai 1702 i nærheten av Manufakturhuset ved Lille Lungegårdsvannet og kom ut av kontroll. Den spredte seg i retning av Vågen og ødela bebyggelsen helt ut til Holbergsallmenningen på Strandsiden og til Mariakirken på østsiden av Vågen, og sørover i Marken. Ilden brant i 12–13 timer. I etterkant ble det innført nye reguleringsplaner med krav om at alle hus langs allmenninger og hovedgater skulle bygges i mur. 1751: Storbrann i Vågsbunnen, men denne spres ikke videre på grunn av allmenningene rundt.

Storbrann i Vågsbunnen, men denne spres ikke videre på grunn av allmenningene rundt. 1756: Storbrann på Strandsiden ødelegger 1 500 bygninger fra Torget til Nordnes. Etter dette ble Tollbodallmenningen anlagt.

Storbrann på Strandsiden ødelegger 1 500 bygninger fra Torget til Nordnes. Etter dette ble Tollbodallmenningen anlagt. 1771: Ny storbrann på Strandsiden mellom Murallmenningen og Holbergsallmenningen.

Ny storbrann på Strandsiden mellom Murallmenningen og Holbergsallmenningen. 1780: 40 hus brenner ned i Strangehagen på Verftet. En gatevekter mistenkes og dømmes for brannstiftelse.

40 hus brenner ned i Strangehagen på Verftet. En gatevekter mistenkes og dømmes for brannstiftelse. 1795: 50 bygninger mellom Nykirkesmuget og Holbergsallmenningen på Strandsiden går tapt i brann.

50 bygninger mellom Nykirkesmuget og Holbergsallmenningen på Strandsiden går tapt i brann. 1800: Nykirken og 23 omliggende bygninger herjes av brann. Nykirken gjenreises med innsamlede midler.

Nykirken og 23 omliggende bygninger herjes av brann. Nykirken gjenreises med innsamlede midler. 1830: Hele området mellom Murallmenningen og Holbergsallmenningen brenner. Byen innfører da en egen bygningslov.

Hele området mellom Murallmenningen og Holbergsallmenningen brenner. Byen innfører da en egen bygningslov. 1855: 182 bygninger brenner ned mellom Torget og Lille Lungegårdsvannet. En ny reguleringsplan anlegger blant annet Byparken, Olav Kyrres gate og Christies gate.

182 bygninger brenner ned mellom Torget og Lille Lungegårdsvannet. En ny reguleringsplan anlegger blant annet Byparken, Olav Kyrres gate og Christies gate. 1901: De gamle sjøbodene av tre mellom Murallmenningen og Holbergsallmenningen brenner ned, og erstattes av forretningsgårder oppført i mur. C. Sundts gate anlegges.

De gamle sjøbodene av tre mellom Murallmenningen og Holbergsallmenningen brenner ned, og erstattes av forretningsgårder oppført i mur. C. Sundts gate anlegges. 1916: 15. januar brøt det ut brann i Berstads sjøgård ved Murallmenningen. Den spredte seg raskt sørover, og la hele området fra Vågen til Engen, og fra Murallmenningen til Rådhuset i aske. 380 bygninger, med 612 leiligheter, 388 butikker, 242 verksteder, 42 fabrikker, 219 kontorer og 288 lagerrom gikk tapt. Brannen rammet 3 aviser, 4 hoteller, 6 forsikringsselskaper og 2 skoler, og ca. 1000 arbeidsplasser gikk tapt. Rundt 2700 mennesker ble husløse. Bybildet ble sterkt forandret.

15. januar brøt det ut brann i Berstads sjøgård ved Murallmenningen. Den spredte seg raskt sørover, og la hele området fra Vågen til Engen, og fra Murallmenningen til Rådhuset i aske. 380 bygninger, med 612 leiligheter, 388 butikker, 242 verksteder, 42 fabrikker, 219 kontorer og 288 lagerrom gikk tapt. Brannen rammet 3 aviser, 4 hoteller, 6 forsikringsselskaper og 2 skoler, og ca. 1000 arbeidsplasser gikk tapt. Rundt 2700 mennesker ble husløse. Bybildet ble sterkt forandret. 1925: «Langfredagsbrannen» 10. april brøt ut i Tonninggården på Strandsiden, og det meste av bebyggelsen på nedsiden av Strandgaten mellom Nykirkeallmenningen og Tollbodallmenningen ble ødelagt. I alt ble 20 familier husløse. Lite ble gjenreist før krigen.

«Langfredagsbrannen» 10. april brøt ut i Tonninggården på Strandsiden, og det meste av bebyggelsen på nedsiden av Strandgaten mellom Nykirkeallmenningen og Tollbodallmenningen ble ødelagt. I alt ble 20 familier husløse. Lite ble gjenreist før krigen. 1930: Den 16. mai oppsto det brann i noen boder på Nøstet, og brannen bredte seg østover til kvartalene rundt Skottegaten. 60 bygninger gikk tapt og 188 familier ble husløse. Reguleringsplanen ønsket å rasere store deler av den gamle trebebyggelsen langs Nøstegaten og Skottegaten.

Den 16. mai oppsto det brann i noen boder på Nøstet, og brannen bredte seg østover til kvartalene rundt Skottegaten. 60 bygninger gikk tapt og 188 familier ble husløse. Reguleringsplanen ønsket å rasere store deler av den gamle trebebyggelsen langs Nøstegaten og Skottegaten. 1940: Et bombenedslag natt til 15. juni i Nagelgården like ved Tollboden førte til en brann som ødela en rekke gårder på Nordnes. Det brant både i Sparres gate, Nordnesgaten, Nagelgaten og Tollbodallmenningen. 108 hus og sjøboder ble ødelagt.

Et bombenedslag natt til 15. juni i Nagelgården like ved Tollboden førte til en brann som ødela en rekke gårder på Nordnes. Det brant både i Sparres gate, Nordnesgaten, Nagelgaten og Tollbodallmenningen. 108 hus og sjøboder ble ødelagt. 1944: Eksplosjonen på Vågen: Tidlig om morgenen den 20. april eksploderte det nederlandske ammunisjonsskipet «Voorbode» (i tysk tjeneste) ved Festningskaien. Skadet store deler av sentrum. Omtrent 100 mennesker omkom, mens mange tusen ble skadet.

Eksplosjonen på Vågen: Tidlig om morgenen den 20. april eksploderte det nederlandske ammunisjonsskipet «Voorbode» (i tysk tjeneste) ved Festningskaien. Skadet store deler av sentrum. Omtrent 100 mennesker omkom, mens mange tusen ble skadet. 1944: 29. oktober brøt det ut brann etter bombeeksplosjoner på Nøstet, og en rekke hus i Baneveien, Komediebakken og omkringliggende smug ble ødelagt, deriblant Komediehuset på Engen. 42 mennesker omkom. Det nedbrente området ble gjenreist i 1950- og 60-årene.

29. oktober brøt det ut brann etter bombeeksplosjoner på Nøstet, og en rekke hus i Baneveien, Komediebakken og omkringliggende smug ble ødelagt, deriblant Komediehuset på Engen. 42 mennesker omkom. Det nedbrente området ble gjenreist i 1950- og 60-årene. 1955: Mandag 4. juli brøt det ut brann i Søstergården på Bryggen. De fem nordligste gårdene ble totalskadet. Kilder: Bergen byleksikon/Wikipedia/Digitalarkivet

Les mer om branner i Bergen: