308.000 får penger tilbake

Det endelige skatteoppgjøret for inntektsåret 2017 er nå klart. I Hordaland får 308.000 lønnstakere og pensjonister tilbake 3,9 milliarder kroner. Det er et snitt på nærmere 13.000 kroner på hver. Noe over 72.000 må betale 2,1 milliarder i restskatt.