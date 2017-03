30 personer evakuert

30 personer i 15 boliger på Tokheim i Odda er evakuerte, på grunn av fare for ras. – De evakuerte vil bli fraktet til Hardanger hotell. Evakueringen startet litt før klokken 19. Politiet går fra dør til dør for å sørge for at de får med seg alle, sier ordfører i Odda Roald Aga Haug (Ap), til NRK.

