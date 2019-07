30 fekk bøter i Bergen

Utrykkingspolitiet held i natt fartskontroll ved Lianakktunnelen på riksveg 555 i Laksevåg. Her fekk 30 bilistar bot for å ha tråkka for hardt på gassen. Ein bilist er politimeld, etter å ha blitt målt til 114 km/t i 80-sona.