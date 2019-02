27 forelegg for fart og mobil

25 bilførere fikk forenklede forelegg for høy fart da Utrykningspolitiet gjennomførte en laserkontroll på E39 ved Dyrkolbotn i Lindås. Høyeste fart i 80-sonen på stedet var på 111 kilometer i timen. To andre bilførere fikk forelegg for ulovlig bruk av mobil.