27-åringen lokket jenter ned i tiårsalderen til å kle av seg på nett

En 27 år gammel bergenser står tiltalt for å ha lokket jenter helt ned i tiårsalderen til å kle av seg foran kamera på nett.

Internt i Vest politidistrikt omtales saken som «Skype-saken». Tiltalen er omfattende:

Der står navnene til 48 jenter og én gutt. De fleste var mellom 10 og 14 år da overgrepene skal ha skjedd.

Dette er han tiltalt for Ekspandér faktaboks Mannen skal ha forledet 25 jenter i alderen 10 til 15 år til å vise seg avkledd foran webkamera. Flere av barna skal ifølge tiltalen også ha blitt forledet til gjøre seksualiserte handlinger med seg selv mens mannen så på.

Ytterligere 19 jenter i alderen 11 til 15 år skal ha blitt forsøkt forledet til det samme av mannen, men sa nei da 27-åringen ba dem om å kle av seg.

Fem barn, fire jenter og en gutt, i alderen 12 til 15 år, skal ifølge tiltalen ha blitt utsatt for seksualisert chatting av mannen, uten å ha blitt oppfordret til å kle av seg.

Enorm økning

Antall anmeldte saker i vest som omhandlet seksuell omgang med barn under 14 år, økte fra 62 i 2016 til 152 i 2017, en økning på hele 134 prosent.

Visepolitimester i Vest politidistrikt, Ida Melbo Øystese, tror dette kan ha flere årsaker.

– En overgriper kan nå fryktelig mange barn over nettet, og disse sakene får ofte et stort omfang. Vi ser også at flere anmelder seksuelle overgrep generelt, også dem som ikke har skjedd over nett.

ENORMT OMFANG: Visepolitimester i Vest politidistrikt, Ida Melbo Øystese, tror vi i fremtiden vil se mange flere saker som omhandler overgrep mot barn og unge på nett. Foto: Christian Lura / NRK

Tilsvarende tall for landet viser en økning på 18,4 prosent i samme periode, ifølge politiets årsrapport som ble kjent i forrige uke.

Øystese tror det vil avdekkes svært mange lignende saker i fremtiden.

– Jeg er redd det finnes mange saker som vi fremdeles ikke har oppdaget. Dette er nok bare toppen av isfjellet.

Tiltalt etter den gamle straffeloven

Ofrene i «Skype-saken» kommer fra hele landet og har til felles at de møtte den nå 27 år gamle mannen fra Bergen på nettet. Ifølge tiltalen klarte han å lure 25 av dem til å kle av seg foran kamera og beføle seg selv mens han så på. Dette er handlinger som i den nye straffeloven kan være sidestilt med voldtekt.

– Det er kanskje først nå vi har blitt oppmerksomme på hvor stort dette samfunnsproblemet er. Ny teknologi har gitt muligheter for å gjennomføre overgrep på en ny måte, sier Øystese.

Fordi de antatte overgrepene som 27-åringen er tiltalt for, skjedde tilbake i 2013 og 2014, er mannen tiltalt etter en paragraf i den gamle straffeloven.

19 av de andre ofrene klarte han ifølge tiltalen ikke å overtale til å ta av seg klærne. Han er derfor tiltalt for forsøk på dette.

Les også: Foreldrene til 48 av 49 barn ante ingenting om overgrepene

Mannen ble avslørt i november 2014 da en mor på Østlandet oppdaget datterens chattelogg.

AKTOR: Politiadvokat Cathrine Krohn er aktor i den omfattende overgrepssaken i Bergen tingrett. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Vil gjøre opp for seg

– Politiet aksjonerte mot mannen og tok beslag i datautstyr og annet elektronisk utstyr. I beslaget fant vi at mannen hadde hatt kontakt med et stort antall mindreårige barn, har politiadvokat Cathrine Krohn fortalt til NRK.

Forsvarer Jakob Bentsen sier at mannen erkjenner de fleste punktene i tiltalen.

– Han er interessert i å gjøre opp for seg og komme videre, sier Bentsen.

– Uttrykker han noen form for anger?

– Det må eventuelt vente til han forklarer seg, sier forsvareren.