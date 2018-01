2600 passasjerer værfast

Helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen har stått stille siden tirsdag. Ifølge nettstedet heliport.no forventes det nå ny informasjon klokken 13 for mange av avgangene.

Pressetalsmann Morten Eek i Statoil opplyser at det er totalt 2600 passasjerer som er berørt.

– Vi har 1300 passasjerer ute på plattformene og et tilsvarende antall på fastlandet. Det er en kjedelig situasjon for mange, sier Eek.