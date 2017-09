25. mill. til Kystkultursenteret

Det er sett av 25 millionar kroner i bybudsjettet til rehabilitering av Kystkultursenteret i Sandviken i Bergen. – Dette er heilt fantastisk, og noko vi har jobba for i mange år. Kaiane er så dårlege at dei har begynt å falle ned, men etter opprustinga skal vi ha landets flottaste kystkulturelle anlegg, seier dagleg leiar Egil Sunde i Bergen Kommunale Kystkultursenter AS.