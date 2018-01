25-åring til sjukehus etter ulukke

Ei 25 år gamal kvinne er sendt til Odda sjukehus etter ei trafikkulukke på riksveg 550 i Ullensvang i dag tidleg. Kvinna var åleine i bilen som køyrde inn i autovernet. Politiet mistenker ikkje at 25-åringen var påverka under køyring, og opplyser at bilen sklei ut på grunn av glatt vegbane.