22-åring tiltalt for drap på fetter

En 22 år gammel mann er tiltalt for å ha drept den 28 år gamle fetteren sin på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen i februar i år. Mannen erkjenner ikke straffskyld for drap, men erkjenner skyld for grov kroppsskade med døden til følge, skriver VG.