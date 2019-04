22-åring tiltalt for drap i Fyllingsdalen

I mars i fjor blei ein mann i 20-årene funnen død utanfor ei bustadblokk i Fyllingsdalen i Bergen. Mannen hadde skader som gjorde at politiet trudde han hadde falt frå stor høgde.

No er ein 22-åring tiltalt for drapet. I tiltalen står det at han fyrst skal ha usett mannen for vald, og så kasta han utfor frå sjuande etasje.

Mannen, som ifølgje politiet var ein kamerat av 22-åringen, døyde av skadar i hovudet.

Skal ha freista å fjerne bevis

Mor hans var også sikta for drap, men saka mot ho er lagt bort.

Mora er no tiltalt for å ha latt vere å hjelpe mannen, som låg hardt skada i leilegheita hennar i blokka.

Ho skal også ha prøvd å fjerne bevis frå staden, ifølgje tiltalen.

FUNNEN DØD: Fleire la ned blomster utanfor blokka der mannen blei funnen død. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Melde sjølv ifrå

22-åringen som no er tiltalt for drap, ringde sjølv til politiet og fortalde om det som hadde skjedd. Han blei gripen av politiet seinare same dag.

Både han og mora blei sikta og varetektsfengsla etter hendinga.

I mai rekonstruerte politiet fallet.