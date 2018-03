21 skadde i Hordaland

Hordaland Røde Kors har registrert 21 skader i påskefjella i fylket langfredag. – 16 er skader som følgjer av skikøyring, anten i løyper eller alpinanleg. Fem er henteoppdrag, opplyser Thomas Hopland, korspleiar i Arna og Åsane hjelpekorps. 10 av skadene er registrerte på Kvamskogen, eit område med over 2.000 hytter. – Me venta oss fleire skader, så dette er me nøgde med.