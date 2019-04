21 fikk bøter for høy fart på E39

21 bilførere fikk bøter etter å ha kjørt for fort på E39 mellom Bergen og Os i går kveld. Høyeste fart målt i 60-sonen på stedet var på 79 kilometer i timen. En annen bilfører fikk bot for å ha brukt håndholdt mobil under kjøring.