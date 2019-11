21-åring pågrepet for vold

I forbindelse med at et avisbud skal ha blitt truet med en knivlignende gjenstand på Stord, ble en 21-åring kontrollert. Etter å ha nektet å oppgi navn og sparket politiet, ble han pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann. Det er usikkert om han kan knyttes til den truende hendelsen, melder politiet.