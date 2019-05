20-åring dømt til fengsel

Ein 20 år gamal mann frå Hordaland er i Bergen tingrett dømt til fengsel i 24 dagar for å ha køyrd bil i narkotikarus i desember i fjor. Han er også dømt for bruk og oppbevaring av narkotika. Mannen må óg betala 10.000 kroner i bot og mister førarretten i to år.